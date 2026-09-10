Kara Para Soruşturması Genişliyor: 'Kara Haydar'ın Eşi de Gözaltına Alındı

"Kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından, eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Tançalan'ın 'mail order' yöntemiyle haksız kazanç sağladığı değerlendiriliyor.

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Kara Para Soruşturması Genişliyor: 'Kara Haydar'ın Eşi de Gözaltına Alındı
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, ilk olarak 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle TCK'nın 301. maddesi kapsamında başlatıldı. Hakkında 25 ayrı olay kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, 8 Eylül gecesi Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalandı. Emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tançalan, 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAİL ORDER DETAYI

Bu gelişmenin ardından eşi Çağla Öz de ekipler tarafından gözaltına alındı. Öz'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma dosyasında, kaynağı belirsiz kazanç ve lüks yaşam iddiaları dikkat çekiyor. Tutuklanan Tançalan'ın sık sık Dubai'ye seyahat ettiği ve 'mail order' yöntemi üzerinden haksız kazanç elde ettiği değerlendiriliyor. Başsavcılık, iddiaların mali boyutunu netleştirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazarak, şüpheli hakkında kapsamlı bir mal varlığı araştırma raporu hazırlanmasını talep etti.

Sosyal Medya Fenomenine Kelepçe: 'Vanlı Kara Haydar' Kara Paradan TutuklandıSosyal Medya Fenomenine Kelepçe: 'Vanlı Kara Haydar' Kara Paradan TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

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