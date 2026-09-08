Sosyal Medya Fenomenine Kelepçe: 'Vanlı Kara Haydar' Kara Paradan Tutuklandı

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı.

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Sosyal Medya Fenomenine Kelepçe: 'Vanlı Kara Haydar' Kara Paradan Tutuklandı
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 suç kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, bugün sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı. İfadesinin ardından 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya Fenomenine Kelepçe: 'Vanlı Kara Haydar' Kara Paradan Tutuklandı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile yaptığı gösterişli düğünle gündeme gelmişti. Düğünde geline kilolarca altın takıldığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, takıların değerinin yaklaşık 45 milyon TL olduğu öne sürülmüştü.

Düğün sırasında Tançalan’ın, etkinlik alanına gelen polis ekipleriyle yaşananları kayda alarak sosyal medyada paylaşması da gündem oldu. Bu paylaşımın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Öte yandan düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altın ve diğer mal varlıklarının kaynağı da incelemeye alındı. Yaklaşık 45 milyon TL olduğu öne sürülen takılarla ilgili mali araştırma başlatıldığı ve MASAK’tan inceleme talep edildiği bildirildi.

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