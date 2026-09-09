Fenerbahçe-Roma Maçı Öncesi Karaborsa Operasyonu
Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sosyal medyada karaborsa bilet satışı yaptığı belirtilen kişilere soruşturma başlatıldı. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheliden 5’i gözaltına alındı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında perşembe günü İtalya ekibi Roma, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. tv100'ün haberine göre karşılaşma öncesi biletlerin karaborsaya düştüğü iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Fenerbahçe - Roma futbol müsabakası öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
4 İLDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tespit edilirken 4 ayrı şehirde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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