Üsküdar Belediyesi’nde 'Tehdit' ve 'Şantaj' İddiası: Özgür Çelik ve Berk Tütüncü Hakkında Soruşturma

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “şantaj” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Çelik’in şüpheli sıfatıyla ifade vereceği bildirildi.

ÖZGÜR ÇELİK’İN İDDİALARI SORUŞTURMAYA KONU OLDU

Soruşturmanın, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekilliği seçimi sonrasında AK Parti’ye geçen Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın savcı tarafından tehdit edildiğine ilişkin açıklamalarının ardından başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi

"Bir kısım basın yayın organlarında Yeni Parti İstanbul İl başkanı Özgür Çelik’in bugün gerçekleştirilen Üsküdar belediye başkan vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu “Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti benim oğlum ve eşim engelli bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi.” Şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza hazır edilmesi talimatı verilmiş ve 09.09.2026 tarihinde müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştur. Müştekinin alınan ifadesi akabinde Özgür Çelik‘in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere hazır edilmesi talimatı verilmiştir."

Öte yandan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Çelik’in açıklamaları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Aydın, savcılıkta yaptığı açıklamada kendisine yönelik tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'HİÇBİR KİŞİ VEYA KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMEDİM'

Aydın, ifadesinde kendisine ait olmadığı belirtilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır” dedi. Özgür Çelik’in kendisini doğrudan aramadığını ifade eden Aydın, seçim öncesinde Çelik’in ricasıyla kendisini aradığını söyleyen bazı kişilerin telefonlarından söz etti.Bu kişiler tarafından defalarca arandığını belirten Aydın, söz konusu aramalar nedeniyle manevi huzurunun bozulduğunu ve panik atak krizleri yaşayacak noktaya geldiğini söyledi. Yoğun baskı altında bazı konuşmalarda kendisinin ve karşı tarafın sözlerini tam olarak hatırlayamadığını belirten Aydın, ancak savcı tarafından tehdit edildiği yönünde herhangi bir ifade kullanmadığını vurguladı.

'ENGELLİ EŞİM VE ÇOCUĞUM ÜZERİNDEN BASKI GÖRMEDİM'

Özgür Çelik’in açıklamalarında yer alan, engelli eşi ve çocuğu üzerinden baskı gördüğü yönündeki iddiayı da reddeden Aydın, ailesinin siyasi tartışmaya dahil edilmesini kabul etmediğini belirtti. Aydın, “Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür. Bunu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

'KARARIMI KENDİ SİYASİ KANAATİM DOĞRULTUSUNDA VERDİM'

CHP’den istifası ve AK Parti’ye katılmasına ilişkin de ifade veren Aydın, kararının tamamen kendi iradesiyle alındığını söyledi. Aydın, “Meclis üyeliğinden istifam ve AK Parti’ye katılmam tamamen kendi hür irademle gerçekleşmiştir. Bu kararı uzun süre düşünerek, kendi siyasi kanaatim doğrultusunda verdim” dedi. Parti içinde görüşlerini ve eleştirilerini dile getirdiğini belirten Aydın, mevcut durumun kendi ilke ve değerleriyle bağdaşmadığını düşündüğü için siyasi tercih değiştirdiğini ifade etti.

'SİYASİ TERCİHİMİN ARDINDAN AİLEM MAĞDUR EDİLDİ'

Siyasi tercih hakkının Anayasa tarafından güvence altına alındığını belirten Aydın, kararının ardından hakkında gerçeğe aykırı açıklamalar yapıldığını ve ailesinin de süreçten etkilendiğini savundu.Aydın, savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen baskı ve tehdit iddialarını kabul etmediğini bildirdi.

Kaynak: İHA