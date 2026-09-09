Kozinoğlu'nun Mezarı Açılıyor: Sır Ölümün İzini 5 Uzman ve Kamera Kayıtları Sürecek

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılacak. Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması ve ölümünde üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül 2026 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılacak.

5 UZMAN İSİM İNCELEYECEK

Feth-i kabir işlemi; 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek. İşlem sırasında alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler detaylı incelemeye tabi tutulacak.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE HASTANE KAYITLARI DA İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında alınacak örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de birlikte değerlendirilecek. Yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebi ile ölümünde üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı. Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetmişti. "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi