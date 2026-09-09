Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! Bir Aile Yok Oldu: 4 Ölü 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi’nin (41) kullandığı 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı.

BİR AİLE YOK OLDU

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA