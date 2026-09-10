Gaziantep'te Kahreden Olay: Halı Yıkarken Elektrik Akımına Kapılan 2 Kadın Öldü

Gaziantep'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

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Gaziantep'te Kahreden Olay: Halı Yıkarken Elektrik Akımına Kapılan 2 Kadın Öldü
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Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34) elektrik akımına kapıldı. Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadınlardan biri Şehir Hastanesi, diğeri özel bir hastaneye kaldırıldı. 2 kadın da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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