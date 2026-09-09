Gürcistan'dan Kalkan Küçük Uçak Rize Açıklarında Denize Acil İniş Yaptı

Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Ekipler, tarafından kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Rize Valisi Baydaş tarafından açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamalarda kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.

2 KİŞİ KURTARILDI

Uçakta bulunan Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uçaktan alınarak sahile çıkarıldığı ve çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Uçaktaki kişilerin Belçika vatandaşı Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu öğrenildi.

'HAYATİ TEHLİKELERİ YOK'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Batum Havalimanı'ndan kalkış yaparak Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş icra eden bir özel uçağın Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığının bildirilmesi üzerine bölgeye derhal ekipler sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları tarafından bahse konu uçak deniz yüzeyinde tespit edilerek, uçak içerisinde bulunan 2 şahıs sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı" denildi.

Kaynak: DHA-İHA

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