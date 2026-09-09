Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı! CHP'nin Anıtkabir Ziyaretine Katılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde yapılacak resepsiyona katılmayacağını bildirmişti. Yavaş'ın, Anıtkabir'de gerçekleştirilecek törene de katılmama kararı aldığı öğrenildi.

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Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı! CHP'nin Anıtkabir Ziyaretine Katılmayacak
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı almıştı.

YAVAŞ, ANITKABİR PROGRAMINA DA KATILMAYACAK

CHP kurmayları Yavaş'ın en azından Anıtkabir'de yapılacak CHP programına katılması gerektiğini söylediği öne sürülürken Yavaş'ın, beklentilere aksine bu sabah 09.15'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de gerçekleştirilecek ziyarete ve saat 10.30'da CHP'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrine yapılacak ziyarete katılmayacağı öğrenildi.

YAVAŞ'TAN 103. YIL MESAJI

Öte yandan Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir. Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye'nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur. 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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