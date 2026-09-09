İngiltere Uçuşlarında Aksama, THY'den Yolculara Uyarı Geldi

THY, İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.

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İngiltere Uçuşlarında Aksama, THY'den Yolculara Uyarı Geldi
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Türk Hava Yolları (THY), İngiltere’de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcularını uçuşlarında yaşanabilecek gecikme ve iptallere karşı uyardı.

THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz."

NE OLMUŞTU?

İngiltere’de Ulusal Hava Trafik Hizmetleri’nin (NATS) uçuş işleme sisteminde yaşanan teknik arıza, ülkenin en büyük havalimanlarında yüzlerce uçuşu etkiledi. NATS tarafından yapılan açıklamada, sorunun uçuş işleme sisteminde olduğu ifade edilerek, sorunun yerel saatle 16.40 sularında çözüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Uçuşlar devam ediyor ve hava sahası açık ancak normale dönüş biraz zaman alacak" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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