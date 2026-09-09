22 Yaşında Tarihe Geçti! Zeynep Mestan Turgutluspor’un İlk Kadın Teknik Direktörü Oldu

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Turgutluspor’da yeni sezon öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’i 10. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig’e düşen kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörlük görevinde önemli bir değişikliğe gitti.

İLK KADIN TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Kulüp yönetimi, yeni sezon öncesinde A takımın başına 22 yaşındaki Zeynep Mestan’ı getirdi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreniyle görevine başlayan Mestan, Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

İzmir doğumlu olan Zeynep Mestan, teknik direktörlük kariyerinden önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadı. Futbolculuk döneminde Bornova’daki takımlarda forma giyen Mestan, kariyerine bu kez saha kenarında devam edecek. Genç teknik adam, yeni sezonda Turgutluspor’un başarısı için takımın başında mücadele verecek. Kırmızı-siyahlı ekip ise Süper Amatör Lig’de yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi