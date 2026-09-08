Okan Buruk'tan Abdülkerim Ve Deniz Gül Açıklaması

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynayıp, Arsenal dışında sahalarında kazanmadıkları maç yok. Çok iyi bir kadroları var. Önemli eksiklerimiz var ama oyuncularıma her zaman olduğumu güveniyorum.

* Kolay bir maç olmayacak. Önemli eksiklerimiz var ama yarın çıkıp maçı kazanmak için her şeyi yapacağız.

ABDULKERİM YALANLAMASI

* Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da. Oynayabilecek durumda.

* Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var biraz. 4-1 kazandığımız maç sonrası hoca değişikliği oldu ve Amorim geldi daha sonra şampiyon oldular. Beni de iyi karşılayacaklarını düşünüyorum.

* İyi özellikleri çok fazla bir takım. Maç başladıktan sonraki konsantrasyon en önemli şeylerden biri. Geçen seneye baktığımızda rakibimizde değişiklikler var tabii ki. Maç başladıktan sonra net bir şekilde göreceğiz

DENİZ GÜL MESAJI

* Deniz genç ama milli bir oyuncu. Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadı. Milli takımdan beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz. 90 dakikalık maç tecrübesini getirmek gerekiyor ama geçen lig maçında oyuna soktuk, yarın da başlamak için düşüneceğimiz oyunculardan biri.

Kaynak: AA