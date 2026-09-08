YENİ Parti'den Flaş Üsküdar Kararı: MYK Sonrası Açıklandı

YENİ Parti MYK’da, 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting yapma kararı alındı.

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YENİ Parti'den Flaş Üsküdar Kararı: MYK Sonrası Açıklandı
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Üsküdar Belediyesi’nde mahkeme kararıyla yenilenen başkan vekili seçimi tamamlandı. Dördüncü turda AK Parti-MHP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP-YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı Üsküdar Belediyesi’nin yönetimi, başkan vekili seçimi üzerinden AK Parti’ye geçti.

Yönetimin baskıyla AK Parti'ye geçtiğini savunan YENİ Parti, durumu protesto etmek için 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting yapma kararı aldı.

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