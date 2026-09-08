Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Alındı

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Beşiktaş Yönetim Kurulu, ekim ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar verdi. Siyah-beyazlı kulüpte başkan Serdal Adalı’nın seçimde yeniden aday olması beklenirken, mevcut yönetim kadrosunda da kapsamlı bir değişikliğe gitmesi gündemde.

ADALI YÖNETİMLE SEÇİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRECEK

Beşiktaş’ta seçim kararı sonrasında gözler Serdal Adalı’nın yönetim kurulu üyeleriyle yapacağı toplantıya çevrildi. Adalı’nın bugün gerçekleştirilecek görüşmede seçim sürecini ve kulübün önündeki yol haritasını değerlendireceği öğrenildi. Ekim ayında yapılması planlanan olağanüstü kongreye ilişkin kararın, toplantının ardından kulübün resmi kanalları üzerinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Seçim hazırlıklarında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Serdal Adalı’nın yeniden aday olarak camiadan yeni bir güvenoyu almayı hedeflediği belirtilirken, yeni dönemde yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Adalı’nın mevcut yönetim listesini revize ederek ekibine yeni isimler dahil etmeyi planladığı ifade edilirken, Beşiktaş camiasında seçimin kesin tarihi ve sandık günü merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi