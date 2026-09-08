Derbinin PFDK Sevkleri Açıklandı: İşte O İsimler

Fenerbahç-Beşiktaş derbisinin ardından PFDK sevkleri açıklandı. Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu açıklamaları nedeniyle, Dusan Vlahovic ise hakareti sebebiyle disipline gönderildi.

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Derbinin PFDK Sevkleri Açıklandı: İşte O İsimler
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Süper Lig'de bu hafta oynanan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri resmi olarak açıklandı. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre her 2 kulüp de "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" gerekçeleriyle disipline gönderildi. Beşiktaş ayrıca "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" kural ihlalinden dolayı da kurula sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Derbinin PFDK Sevkleri Açıklandı: İşte O İsimler - Resim : 1

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic 'hakaret' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderildi. Kurulun sevklerle ilgili nihai cezaları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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