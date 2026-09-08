Mansur Yavaş’tan Flaş CHP Hamlesi: Kurultay Tartışmalarında 'Taraf Olmayacağım' Resti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın genel merkezde gerçekleştirilecek büyük resepsiyona katılmama kararı aldı. Yavaş’a yakın kaynaklar, ABB Başkanı'nın parti içi güç savaşlarında tamamen tarafsız kalacağını ve mevcut pozisyonunu muhafaza edeceğini belirtti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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