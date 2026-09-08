Üsküdar’da Seçim Düğümü: İkinci Turda Da Karar Çıkmadı, Gözler 3. Turda

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Üsküdar Belediyesi’nde mahkeme kararıyla yenilenen başkan vekilliği seçimi başladı. 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya’nın 22 oyla kazandığı seçim, AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme tarafından iptal edilmişti. 21’e 21 eşit sandalye dağılımının bulunduğu mecliste CHP ve YENİ Parti ortak hareket ederken, belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMIŞTI

6 Eylül’de gerçekleştirilen ikinci seçimde CHP’li ve YENİ Partili meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle gerekli salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim 8 Eylül saat 09.00’a ertelendi. CHP ve YENİ Parti ilçe başkanları, bir gün önce düzenledikleri ortak basın toplantısında seçimde birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

İKİ MECLİ ÜYESİ TUTUKLANDI

Öte yandan CHP’li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçim öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklandı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise seçim öncesinde CHP’den AK Parti’ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle iletişim kurmalarının engellenmesi amacıyla İstanbul dışına götürüldüğünü iddia etti. Son durumda AK Parti-MHP grubunun 21, CHP-YENİ Parti ittifakının ise 21 meclis üyesi bulunuyor.

OY VERME İŞLEMİNDE 1. TUR TAMAMLANDI

Üsküdar Belediye Meclisinde belediye başkan vekili seçmek üzere yapılan oylamada birinci tur tamamlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

İLK SONUÇLAR AÇIKLANDI

Aral, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti. Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP/Yeni Parti Grubu CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. Daha sonra adaylar için gizli oylamaya geçildi. Birinci turda kullanılan 42 oyda, Çetinkaya 19, Gültekin 21 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. Tarafların oylamaya itiraz etmesi üzerine Meclis Birinci Başkanvekili Aral oyların geçersiz olduğunu belirtti. Bunun üzerine yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TURDA SONUÇLAR BELLİ OLDU

Üsküdar Belediye Meclisinde 21 CHP/YENİ Partili ve 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor. Ancak ikinci turda Cumhur İttifakı'nın 22 oy almasıyla, karşı gruptan bir meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdiği görüldü. Seçimde ikinci turun ardından gözler yapılacak sonraki oylamaya çevrildi.

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Kaynak: AA-DHA