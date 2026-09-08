'Vanlı Kara Haydar' Gözaltına Alındı! Düğündeki Kilolarca Altına İnceleme

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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem başlatıldığı vurgulandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı resen başlattığı, incelemenin Tançalan’a ait olduğu belirtilen sosyal medya görüntü ve paylaşımları üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

GECE SAATLERİNDE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sözcü’de yer alan habere göre, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Tançalan’ın işlemlerinin sürdüğü, emniyetteki sürecin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilmesinin beklendiği aktarıldı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İÇİN DE MALİ İNCELEME

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın sosyal medyada yayılan görüntülerinin de incelemeye alındığı belirtildi. Öte yandan düğünde takıldığı öne sürülen yüksek miktardaki altınların kaynağının belirlenmesi amacıyla mali inceleme başlatıldığı bildirildi. Adli makamların, altınlar ve soruşturma kapsamında değerlendirilen diğer mal varlığı unsurları için Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep ettiği kaydedildi.

KİLOLARCA ALTIN GÜNDEM OLMUŞTU

Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Van’da düzenlenen törenle evlenmişti. Düğün sırasında Öz’e takıldığı belirtilen çok sayıdaki altın sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Farklı kıyafetlerle törene katılan Öz’ün boyun, bel, bilek ve parmaklarında görülen takılar dikkat çekerken, çiftin nişanındaki uzun takı merasimi ve kilolarca altın takıldığı iddiası da daha önce gündeme gelmişti. Tançalan ayrıca düğünün yapıldığı mekanın önüne gelen polislerle yaptığı konuşmayı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

TCK’NIN 301. MADDESİ KAPSAMINDA İŞLEM

Başsavcılığın soruşturmasında Tançalan hakkında, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK’nın 301. maddesi kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Sözcü