Türkiye’den Ratko Mladiç Tepkisi: 'Cenaze Töreninin İstismar Edilmesi Kabul Edilemez'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Srebrenitsa Soykırımı’nın baş sorumlularından Ratko Mladiç için düzenlenen cenaze törenine tepki gösterdi. Keçeli, savaş ve insanlığa karşı suçlardan kesin hükümle mahkum edilen Mladiç’in cenaze töreninin bu suçların ve yaşanan acıların inkarına dönüşecek şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Son Güncelleme:
Türkiye’den Ratko Mladiç Tepkisi: 'Cenaze Töreninin İstismar Edilmesi Kabul Edilemez'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Türkiye’den Ratko Mladiç Tepkisi: 'Cenaze Töreninin İstismar Edilmesi Kabul Edilemez' - Resim : 1

'İNSANİ ACILARIN İNKARI ANLAMINA GELECEK ŞEKİLDE...'

Paylaşımda Keçeli, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Türkiye’den Ratko Mladiç Tepkisi: 'Cenaze Töreninin İstismar Edilmesi Kabul Edilemez' - Resim : 2

KEÇELİ'DEN NET MESAJ

Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirdiğine işaret eden Keçeli, bunun bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı. Keçeli, Balkanlar'ın ihtiyacının, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesi olduğunu belirterek, başta Srebrenitsa Soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları saygıyla andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı Srebrenitsa
Son Güncelleme:
'Vanlı Kara Haydar' Gözaltına Alındı! Düğündeki Kilolarca Altına İnceleme 'Vanlı Kara Haydar' Gözaltına Alındı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
3 Yaşındaki Elif Mavi’nin Ölümünde Yeni Gelişme! Kaza Anı Ortaya Çıktı: Aileden Sürücü İçin Tutuklama Talebi 3 Yaşındaki Elif Mavi’nin Ölümünde Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar'da Seçim Günü: CHP'nin Kördüğümü Çözecek Formülü Belli Oldu CHP'nin Kördüğümü Çözecek Formülü Belli Oldu
Üsküdar’da Seçim Düğümü: İkinci Turda Da Karar Çıkmadı, Gözler 3. Turda İkinci Turda Da Karar Çıkmadı, Gözler 3. Turda
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sayıştay ve Bakanlıklarda Kritik Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sayıştay ve Bakanlıklarda Kritik Atamalar
'Vanlı Kara Haydar' Gözaltına Alındı! Düğündeki Kilolarca Altına İnceleme 'Vanlı Kara Haydar' Gözaltına Alındı
Orta Doğu’da Sıcak Saatler: Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu