3 Yaşındaki Elif Mavi’nin Ölümünde Yeni Gelişme! Kaza Anı Ortaya Çıktı: Aileden Sürücü İçin Tutuklama Talebi

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elif Mavi’nin ailesi, otomobil sürücüsü F.A.B. hakkında verilen konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararına itiraz ederek tutuklanmasını istedi.Kaza, 3 Eylül’de Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. F.A.B. yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi’ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önce özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, “taksirle ölüme sebep olmak” suçundan sürücü hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. F.A.B.’nin ifadesinde, Seda Sokak’ı geçtikten 5-10 metre sonra anne ve çocuğu bir anda aracının önünde gördüğünü, hemen frene bastığını ancak mesafenin çok kısa olması nedeniyle çarpmanın meydana geldiğini söylediği belirtildi. Sürücü, kazanın ardından aracı durdurduğunu, olay anında korku ve şok nedeniyle bazı ayrıntıları hatırlamadığını ifade ederek hızının 20 kilometreden fazla olmadığını ve kazada kusurlu olduğunu düşünmediğini savundu.

'ELİF KAZADA 14 METRE SÜRÜKLENDİ'

Elif Mavi Avli’nin ailesi, sürücü hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Ailenin avukatı Harun Günçay, dilekçesinde F.A.B.’nin tutuklanmasını talep etti. Günçay, bilirkişi raporunda Elif Mavi’nin çarpmanın ardından 14 metre sürüklendiğinin belirtildiğini ifade ederek, kazadaki hız ve kusur durumunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLARDI

Elif Mavi’nin babası Fatih Avli, kızının ölümünden bir gün önce doğum gününü kutladıklarını belirterek adalet talebinde bulundu. Acılı baba, “Bir gün önce doğum gününü kutladığım, sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum” dedi. Elif Mavi’nin annesi Merve Avli ise adliye önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Amca Ali Avli de yeğeni için bir gün önce hediye seçtiğini, ertesi gün ise mezar yeri seçmek zorunda kaldığını belirterek, “Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, 3 yaşındaki Elif Mavi’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Mavi’ye çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA