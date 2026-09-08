122 Milyar TL’lik Trafik, 1 Milyar TL’lik El Koyma: 4 İlde Dev Suç Ağı Çökertildi! Listede 137 Şüpheli Var

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Organize suç örgütlerine karşı yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri gerçekleştirildi. Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda harekete geçen emniyet güçleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına karışan şebekeleri eş zamanlı operasyonlarla çökertti. Dört farklı ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşindedir" diyerek operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

GAZİANTEP'TE 122 MİLYAR TL'LİK DEV TRAFİK

Operasyonların en dikkat çeken ayaklarından biri Gaziantep oldu. Yurt dışından kaçak yollarla getirilen dövizleri şirketler üzerinden yeniden yurt dışına kaçıran bir şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde, 2021-2026 yılları arasında tam 122 milyar TL’yi aşan devasa bir para hareketliliği tespit edildi.

Operasyonda 33 kişi gözaltına alınırken; kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

UYUŞTURUCU BARONLARININ 1 MİLYAR TL'LİK VARLIĞINA EL KONULDU

İzmir merkezli operasyonda ise Belçika’dan yönetilen uluslararası bir uyuşturucu ağı hedef alındı. 38 şüphelinin adliyeye sevk edildiği soruşturmada, suçtan elde edildiği belirlenen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki devasa mal varlığı donduruldu. El koyma kararı verilen varlıklar arasında 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirketin ortaklık payları yer alıyor.

İSTANBUL'DA SANAL KUMAR, ANTALYA'DA ÇEK VURGUNU

İstanbul’da vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine çeken ve entegre ödeme sistemleri kullanan suç örgütüne yönelik operasyonda 58 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Antalya’da ise esnafa güven verip vadeli çeklerle milyonlarca liralık mal toplayan ve bu malları değerinin altında hızla elden çıkaran "çek kapkaççıları" hedef alındı; organize dolandırıcılık şebekesinden 8 kişi kıskıvrak yakalandı.

'SUÇUN KAZANCA DÖNÜŞMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Operasyonların ardından adli ve emniyet teşkilatına teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerinin sadece üyelerini değil, tüm finansal kaynaklarını ve şirketlerini de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz sahadadır. Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir" diyerek organize yapılarla mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

DEVLETİMİZ SUÇUN DA HAKSIZ KAZANCIN DA PEŞİNDEDİR!



Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz!



Bugün Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda kahraman polis teşkilatımızla… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 8, 2026

Kaynak: Haber Merkezi