YENİ Parti’de İstifa Depremi: Kurucu İlçe Başkanı Erdinç Keskin Görevi Bıraktı

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YENİ Parti’nin Hatay teşkilatında sürpriz bir ayrılık yaşandı. YENİ Parti Payas Kurucu İlçe Başkanı Erdinç Keskin, görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.

'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE GÖREVİ BIRAKIYORUM'

İstifasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımlayan Erdinç Keskin, kararını kamuoyu ile paylaştı. Ayrıntılara girmekten kaçınan ve kısa bir metin kaleme alan Keskin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğüm lüzum üzerine, yürütmekte olduğum YENİ Parti Payas Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Keskin’in istifasının ardından gözler YENİ Parti Hatay İl Başkanlığı ve genel merkezine çevrildi. Kurucu başkanın ayrılışı sonrası Payas ilçe teşkilatının başına hangi ismin getirileceği ve yönetim kurulunda bir revizyona gidilip gidilmeyeceği parti tabanında merak konusu oldu.

Kaynak: DHA