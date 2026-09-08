Mücahit Birinci’den Mahkemede 'Kurban Edildim' Savunması

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Siyasetin gündemini sarsan olay, Ağustos 2025’te YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in çarpıcı açıklamalarıyla patlak vermişti. Özel, avukat Mücahit Birinci’nin cezaevine giderek İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den tahliye vaadiyle 2 milyon dolar istediğini ve yalan ifadeye zorladığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından disipline sevk edilen Birinci, kısa süre sonra partisinden istifa etti.

Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesiyle hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve avukatlık ruhsatının iptali istemiyle dava açılan Birinci, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

'BU İŞİN KURBANI OLDUM'

Duruşmada hazır bulunan ve hakkındaki adli kontrol kararlarıyla yargılanan Mücahit Birinci, savunmasında suçlamaları kesin bir dille reddetti. Meslek sınırlarının dışına çıkmadığını iddia eden Birinci, "Hiçbir beyan gerçek değil. Tek taraflı ve soyut beyanlar. Kapki’nin ısrarı üzerine cezaevinde 20-25 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdik ve sadece vekaletname çıkartmasını istedim. Kesinlikle para karşılığı tahliye taahhüdünde bulunmadım" dedi.

İş insanı Murat Kapki'nin daha önce 3 kez etkin pişmanlıktan yararlandığını hatırlatan Birinci, "Şahsi kanaatim, içeride bulunduğu soruşturma dosyasını siyasi olarak boşa çıkarma niyeti vardı. Kendisi bunu benim üzerimden sağlarken, bu işin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİ GÖRÜNTÜLERİ MASAYA GELİYOR

Duruşmaya katılmayan şikayetçi Murat Kapki’nin avukatı Erdem Nacak ise mahkemeden kritik bir talepte bulundu. Avukat Nacak, müvekkili ile Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleşen görüşmenin kamera kayıtlarının cezaevi yönetiminden istenmesini talep etti. Mahkeme başkanı, söz konusu görüntülerin istenmesinin yasal olup olmadığı hususunda gerekli mercilerle görüşülüp değerlendirme yapılacağını belirtti.

Ayrıca Kapki’nin avukatı, müvekkilinin hafta içi pazartesiden perşembeye kadar İBB Davası duruşmalarında olduğunu belirterek sonraki celsenin cuma gününe bırakılmasını istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim Cuma günü saat 11.00’e erteledi.

Kaynak: ANKA