Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e Yeşil Işık: 'Oturur Konuşuruz'

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CHP’nin olaylı 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin verdiği iptal kararının ardından yeniden Genel Başkanlık makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe kameraları karşısına geçerek çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumunu değerlendirirken ezber bozan bir çıkış yaptı. İmamoğlu’nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirten CHP lideri, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Ki gidip ön seçimde adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" dedi.

İmamoğlu’nun yargılandığı yolsuzluk davasına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Kişi her yerde hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasını ise şahsen doğru bulmadığını yineledi.

'BÖLÜNME GÜÇ KAYBINA YOL AÇACAK'

Özgür Özel ve ekibinin ayrılıp YENİ Parti'yi kurmasıyla CHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısının 169’dan 44’e kadar gerilemesiyle ilgili soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, partideki kan kaybını kabul etti. "Ben size doğruları söylemek zorundayım. Parti ikiye bölündü mü? Bölündü. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak" diyen CHP lideri, buna rağmen tabanda bir kayma olmadığını savundu.

Seçmenin "Altı Ok"un yer aldığı mührü vurmaya devam edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu durumu zaman içinde toparlayacaklarını vurguladı. Şaibe iddialarıyla mahkemelik olan kurultay davasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Ben bu davanın tarafı, açanı veya ifade vereni değilim. Hiçbir yerinde yokum" diyerek mahkeme süreciyle arasına mesafe koydu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMEYE AÇIK KAPI

YENİ Parti’ye yönelik sert bir muhalefet yürütmeyeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, il başkanlarına "Asla eleştirmeyeceksiniz, kavga etmeyeceksiniz" talimatı verdiğini açıkladı. Hedeflerinin sadece mevcut iktidar olduğunu belirten CHP lideri, YENİ Parti’nin lideri Özgür Özel ile de ahlaki zeminde görüşebileceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Aralarında kişisel bir düşmanlık bulunmadığını" ifade ederek, "Özgür Bey görüşmek isterse elbette otururuz, konuşuruz. Doğruları söylediğinde kendisine teşekkür de ederiz" dedi.

Muharrem İnce'nin yuvaya dönüşü hatırlatılarak Özel için de aynı kapının açık olup olmadığı sorulduğunda ise parti ilkelerini ve ahlaki üstünlüğü işaret etti.

'YÜZDE 51 İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART'

Gelecek seçim stratejileri ve İmamoğlu’nun önündeki hukuki engellerin kalkması durumunda cumhurbaşkanlığı adaylığı etrafında birleşip birleşmeyecekleri sorusuna "İstişare ve müzakereye her zaman açığım" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, ittifak mesajı verdi.

Türkiye'deki mevcut yönetim sisteminde başarı kriterinin milletvekili sayısı değil, cumhurbaşkanlığının kazanılması olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Rejim değişti ama hâlâ rejim değişikliğinin farkında değil çoğu kişi. Yüzde 51'i nasıl alacaksınız? İş birliği yaparak. İş birliği yapmadan kazanmak imkansız" diyerek YENİ Parti dahil tüm muhalif unsurlarla temas kurulması gerektiğinin sinyalini verdi.

Kaynak: Euronews Türkçe