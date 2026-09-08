Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye Geçti: Cumhur İttifakı Adayı Dördüncü Turda Başkan Vekili Seçildi

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Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine vekalet edecek ismi belirlemek üzere toplanan Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde seçim maratonu bitti. Meclis üye dağılımında 21’e 21 tam eşitliğe sahip olan Cumhur İttifakı ile CHP/YENİ Parti bloku arasındaki ilk rauntta sandıktan sürpriz çıktı.

İlk tur sayım sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 21, muhalefetin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Sandıktan çıkan 2 geçersiz oyun birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/YENİ Parti grubuna ait olduğunun belirlenmesi üzerine ilk turda çoğunluk sağlanamadı.

ADIM ADIM FİRE

Seçimin ikinci turunda meclis aritmetiğindeki dengeler ilk kez bozuldu. İkinci tur oylamada Cumhur İttifakı adayı 22 oya ulaşırken, CHP/YENİ Parti adayı 20 oyda kaldı. Bu sonuçla, muhalefet sıralarından Cumhur İttifakı'na ilk gizli oy geçişi yaşanmış oldu.

Üçüncü turda ise muhalefet kulisleri adeta buz kesti. Yapılan sayımda Gültekin oylarını 23’e yükseltirken, Çetinkaya 19 oya geriledi. Böylece CHP/YENİ Parti grubundan Cumhur İttifakı adayına doğrudan 2 oyun geçtiği kesinleşti.

DÖRDÜNCÜ TURDA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Mevzuat gereği salt çoğunluğun arandığı dördüncü ve nihai tur oylamada da harita değişmedi. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, muhalefet blokundan devşirdiği oyları koruyarak dördüncü turda da 23 oy almayı başardı. CHP/YENİni Parti'nin ortak adayı Çetinkaya ise kendi grubundaki firelerin ardından 19 oyda kaldı.

Bu sonuçla birlikte dördüncü tur sonunda barajı aşan Dündar Ziya Gültekin, resmen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçilerek yönetimi devraldı.

Kaynak: AA-DHA