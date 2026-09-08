Güllü Cinayetinde Davayı Altüst Edecek Yeni Ses Kayıtları Sızdı: 'Telefonu Açmazsan Tüm Gerçekleri Anlatacağım'

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Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş ve olay ilk etapta kayıtlara kaza olarak geçmişti. Ancak soruşturmayı derinleştiren savcılık ve adli tıp birimleri korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Bilirkişi raporları, Güllü'nün kaza sonucu düşmediğini, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden aşağı atıldığını kanıtladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülter’in yargılanacağı davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacakken, dava dosyasına giren şok edici ses kayıtları ortalığı birbirine kattı.

'İKİ TANE DAİRE TEKLİF ETTİ, BİZ ATTIK BABA'

Dosyadaki en sarsıcı kayıt, olay gecesi evde bulunan şüphelilerden Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu ile bir arkadaşı arasında geçiyor. Kızının kendisine cinayeti açıkça itiraf ettiğini söyleyen baba Arif Ulu'nun sitem dolu sözleri kayıtlara yansıdı.

Baba Ulu, "Sultan bana 'Biz attık baba' dedi ya. 'Tuğyan bana iki tane daire teklif etti, ben de attım' dedi" ifadelerini kullanarak, cinayetin arkasındaki korkunç rüşvet ve iş birliği pazarlığını deşifre etti.

Sultan Nur Ulu ise arkadaşıyla yaptığı görüşmede babasının bu iddialarına sert tepki göstererek, "Yemin ederim şu an iftira atıyor. Telefonumu açsın, yoksa bu iş çok kötü yerlere gidecek" diyerek panik içinde kendini savunmaya çalıştı.

DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN RAPOR PLANI

ATV Haber'in ulaştığı ses kayıtlarının devamı, şüphelilerin nasıl kirli bir oyun planladıklarını da gözler önüne serdi. Sultan Nur Ulu’nun arkadaşı, eğer baba Arif Ulu mahkemede bu itirafları doğrularsa nasıl bir savunma yapacaklarını tek tek kurguluyor.

Kayıtta, "Kızıyla kavga etti derim, bana da böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz geçeriz" denilerek öz babayı 'akıl sağlığı bozuk' ilan edip cinayetin üstünü örtme planları yapıldığı net bir şekilde anlaşılıyor.

ESKİ NİŞANLIDAN SON TEHDİT

Kripto dosyanın bir diğer ayağında ise Güllü’nün katil zanlısı kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile eski nişanlısı Kervan Eminoğlu arasındaki diyalog yer alıyor. Sultan’ın babasının kendilerini ele vermesinden korkan ve psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen Tuğyan'a, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adeta rest çekiyor:

"Yine de sana söyleyeceğim. Saat 4.30'da seni arayacağım. Çıktın çıktın. Çıkmadın, ben polise gidip tüm gerçekleri anlatacağım."

1 Ekim'deki büyük dava bu kayıtların davanın seyrini tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Kaynak: ATV