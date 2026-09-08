Fenerbahçe-Roma Maçının Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026/27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Roma’yı ağırlayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem ekibi açıklandı.

UEFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 10 Eylül Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Roma maçında İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmada Juan Martinez Munuera dördüncü hakem, Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez ise AVAR olarak görev alacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Roma karşılaşması, 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi