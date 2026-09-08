Fenerbahçe-Roma Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin Roma ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu. 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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Fenerbahçe-Roma Maçının Hakemi Belli Oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026/27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Roma’yı ağırlayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem ekibi açıklandı.

UEFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 10 Eylül Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Roma maçında İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmada Juan Martinez Munuera dördüncü hakem, Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe-Roma Maçının Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Roma karşılaşması, 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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