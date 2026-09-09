Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde! Adana, Antalya ve Mersin Yangınlarındaki Son Durumu OGM Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya’nın Kumluca ve Mersin’in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin, alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AKSU’DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Antalya’nın Aksu ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Adana’nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise ekiplerin havadan ve karadan aralıksız müdahale ettiği aktarıldı.

OGM’DEN VATANDAŞLARA UYARI

Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada olduğu belirtilirken, vatandaşlara da orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. OGM, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının ateşe verilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, küçük bir ihmalin dahi büyük yangınlara yol açabileceğine dikkat çekti.

🔥 BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA



📍 #Antalya #Kumluca

📍 #Mersin #Bozyazı



Orman dışı alanlarda başlayan yangınları büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.



🔥 YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ



📍 #Antalya #Aksu’da… pic.twitter.com/KoaAtSbXmp — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 9, 2026

Kaynak: Haber Merkezi