Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde! Adana, Antalya ve Mersin Yangınlarındaki Son Durumu OGM Açıkladı

Antalya’nın Kumluca ve Mersin’in Bozyazı ilçelerinde çıkan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. OGM, Aksu’daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Adana Kozan’daki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya’nın Kumluca ve Mersin’in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin, alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AKSU’DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Antalya’nın Aksu ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Adana’nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise ekiplerin havadan ve karadan aralıksız müdahale ettiği aktarıldı.

OGM’DEN VATANDAŞLARA UYARI

Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada olduğu belirtilirken, vatandaşlara da orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. OGM, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının ateşe verilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, küçük bir ihmalin dahi büyük yangınlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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