Özel 'Haberim Var' Demişti: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan-Yavaş Görüşmesinden Haberi Var mıydı?

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CHP'nin resepsiyonu sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş'ın Erdoğan ile görüşmesinden benim haberim var" dedi. Barış Yarkadaş'ın edindiği bilgiye göre; CHP kanadının da Bülent Kuşoğlu üzerinden bilgilendirildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NA DA BİLGİ GÖNDERMİŞ

tv100 yayınında konuşan Barış Yarkadaş'a göre Yavaş, Bülent Kuşoğlu'nu arayarak görüşmenin gerçekleşeceğini bildirdi ve Kılıçdaroğlu'na bilginin iletilmesini istedi.

Yarkadaş, şunları söyledi: "Az önce Bülent Kuşoğlu ile görüştüm. Mansur Bey'in, Cumhurbaşkanı ile görüşeceği Kemal Bey'e iletilmiş. Randevu saat 17:00'de kesinleşmiş."

Kaynak: Haber Merkezi