Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi mi Geçirdi? Basın Danışmanından Açıklama Geldi

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Türk televizyon ve sahne dünyasının ünlü isimlerinden Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya atılan "kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı" iddiaları asılsız çıktı. Usta şovmenin evinde prova yaparken fenalaştığı ve tıkalı kalp damarına stent takıldığı yönündeki haberler üzerine sanatçının ekibinden jet hızıyla resmi bir açıklama geldi.

BASIN DANIŞMANI İDDİALARI REDDETTİ

Kamuoyunda ve sanatçının sevenleri arasında büyük endişe yaratan iddiaların ardından basın danışmanı sessizliğini bozdu.

Yapılan resmi açıklamada, 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili internete düşen haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Sanatçının herhangi bir hayati tehlikesinin ya da geçirilmiş bir kalp krizinin bulunmadığını belirten danışmanı, Erbil'in genel sağlık durumunun gayet iyi ve stabil olduğunu ifade etti.

'HAYATIM YALAN' OYUNUYLA SAHNELERE DÖNÜŞ

Uzun süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle hem ekranlardan hem de tiyatro sahnelerinden uzak kalan usta sanatçının, aslında iddia edildiği gibi hastanede değil, yeni projesinin heyecanı içinde olduğu öğrenildi. Mehmet Ali Erbil'in uzun bir aranın ardından “Hayatım Yalan” adlı iddialı tiyatro oyunuyla yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığı ve tüm enerjisini bu geri dönüşe harcadığı bildirildi.

Uzun yıllardır nadir görülen ve kılcal damarlardan sıvı sızmasıyla ani tansiyon düşüşlerine yol açan 'kaçış sendromu' hastalığıyla mücadele eden usta şovmen, daha önce ciddi sağlık problemleri yaşamıştı. 2018 yılında evinde geçirdiği banyo kazası sonucu kaburgaları kırılan ve akciğer zarı hasar gören Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmış; ardından 2020 yılında da kök hücre tedavisi görmüştü.

Kaynak: Sabah