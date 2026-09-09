Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Açıklaması: 'Çok Korktum'

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yapılan anjiyonun ardından taburcu edilmişti. Yılmaz’ın sağlık durumunun ardından gözler eski sevgilisi Defne Samyeli’nin açıklamasına çevrildi. Cem Yılmaz ile yaklaşık 1,5 yıl birliktelik yaşayan ve 2019’da yollarını ayıran Samyeli, dün akşam katıldığı bir etkinlikte ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili konuştu.

'ELBETTE KONUŞTUM'

Cem Yılmaz ile sağlık durumu hakkında görüşüp görüşmediği sorulan Defne Samyeli, “Konuştum, elbette konuştum” yanıtını verdi.

'ÇOK ÜZÜLDÜK, ÇOK KORKTUM'

2. Sayfa’ya konuşan Samyeli, Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yaşadığı endişeyi şu sözlerle anlattı:

“Yakın çevremizde de kötü haberler alıyoruz. Cem için de çok üzüldük, çok korktum.”

Kaynak: 2.Sayfa