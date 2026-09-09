Bakan Akın Gürlek’ten Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum Açıklaması: 'Sanal Şöhret Suça Perde Olamaz'

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını belirterek, son dönemde kamuoyuna yansıyan soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, son dönemde kamuoyuna yansıyan iki soruşturmayı örnek gösterdi. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerin ardından tutuklama kararı verildiğini belirten Gürlek, Tançalan’ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandığını kaydetti.

ALİ HAYDAR KURUM HAKKINDA SORUŞTURMA

Gürlek, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kurum hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirtti. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün ve benzeri mizansenlerle suçtan elde edilen gelirlerin kaynağının gizlenmesi veya bu gelirlerin meşru gösterilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra, toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içeriklerin de adli makamlar tarafından titizlikle inceleneceğini vurguladı.

'SANAL ŞÖHRET SUÇUN GİZLENMESİNE PERDE OLMAYACAK'

Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışacağını ifade eden Gürlek, sosyal medya paylaşımlarının arkasındaki kişi, para hareketleri ve suç bağlantılarının mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkarılacağını söyledi. Gürlek, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemlerin gecikmeden uygulanacağını belirterek, “Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!



Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 9, 2026

Kaynak: Haber Merkezi