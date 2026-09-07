Estetik İşlem İçin Tayland’a Gitmişti! Ünlü Fenomen Hayatını Kaybetti

İngiliz-Nijeryalı iş insanı ve sosyal medya fenomeni Igho “Tiny” Ubiribo, Tayland’ın Bangkok kentinde yaptırdığı estetik işlem sonrası yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki Ubiribo’nun ölümünün, cinsel organ kalınlaştırma amacıyla uygulanan hyalüronik asit dolgusu sonrası gelişen ölümcül pulmoner emboliyle bağlantılı olduğu belirlendi.

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Estetik İşlem İçin Tayland’a Gitmişti! Ünlü Fenomen Hayatını Kaybetti
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İngiliz-Nijeryalı iş insanı ve sosyal medya fenomeni Igho “Tiny” Ubiribo, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaptırdığı estetik işlem sonrası hayatını kaybetti. Ubiribo, mart ayında eşi Danielle Simba Allen ile birlikte Bangkok’a tatile gitti. Çift, kentteki bir Marriott otelinde konakladı.

İŞLEMİN ARDINDAN RAHATSIZLANDI

T24'te yer alan habere göre, İngiltere’de yürütülen adli soruşturma kapsamında verilen bilgilere göre Ubiribo, 5 Mart’ta Bangkok’ta adı açıklanmayan bir klinikte penis kalınlaştırma amacıyla işlem yaptırdı. Uygulama sırasında yaklaşık 40 mililitre hyalüronik asit ve lidokain içeren dolgu maddesinin kullanıldığı belirtildi. İşlemin ardından oteline dönen Ubiribo, bir süre sonra masaj sırasında göğüs ağrısı yaşamaya başladı ve iki kez bilincini kaybetti. Bunun üzerine ambulans çağrıldı ve Ubiribo Sukhumvit Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye ulaştığında ilk etapta doktorların sorularını yanıtlayabilen Ubiribo’nun eşi, kısa süre önce yapılan dolgu işlemini sağlık görevlilerine bildirdi. Doktorlar, belirtilerin pulmoner emboliye işaret edebileceğini değerlendirerek kesin teşhis için bilgisayarlı tomografi taraması yapılmasını planladı. Ancak Ubiribo, tarama gerçekleştirilemeden yeniden bilincini kaybetti.

Estetik İşlem İçin Tayland’a Gitmişti! Ünlü Fenomen Hayatını Kaybetti - Resim : 1

100 DAKİKADAN FAZLA KALP MASAJI YAPILDI

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Ubiribo’ya uzun süre kalp masajı uygulandı. Müdahalenin 100 dakikadan fazla sürdüğü ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve 6 Mart’ın ilk saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. İngiltere’de yürütülen ölüm incelemesinde, Ubiribo’nun ölümüne yol açan pulmoner embolinin Tayland’da gerçekleştirilen estetik işlemle bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı. Otopsi sırasında akciğerlerinde, işlem sırasında kullanılan hyalüronik asitle uyumlu materyale rastlandığı belirtildi. Adli değerlendirmede, uygulanan kozmetik işlemin ölümcül emboliye neden olduğu sonucuna varıldı.

185 BİN TAKİPÇİSİ VARDI

Sosyal medyada “Tiny”, “Denisi” ve “Ego” adlarını kullanan Ubiribo’nun Instagram’da yaklaşık 185 bin takipçisi bulunuyordu. Paylaşımlarında ağırlıklı olarak lüks yaşam tarzını yansıtan Ubiribo’nun Londra ve Los Angeles’ta gayrimenkullerinin bulunduğu bildirildi. New York Post’un aktardığı bilgilere göre Los Angeles’ın Crenshaw bölgesindeki evinin yaklaşık 1,1 milyon dolar, Londra’daki dairesinin ise yaklaşık 600 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Ubiribo, moda tasarımcısı ve sosyetik isim Danielle Simba Allen ile 2022 yılında Zimbabwe’de düzenlenen gösterişli bir törenle evlenmişti.

Estetik İşlem İçin Tayland’a Gitmişti! Ünlü Fenomen Hayatını Kaybetti - Resim : 2

CENAZESİNDE 745 BİN DOLARLIK TABUT KULLANILDI

Ubiribo için daha sonra Londra’da cenaze töreni düzenlendi. Cenazede kullanılan altın renkli tabutun değerinin 745 bin doların üzerinde olduğu bildirildi.

ESTETİK İŞLEMLERİN RİSKLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ubiribo’nun ölümü, genital bölgeye yönelik estetik dolgu uygulamalarının taşıdığı riskleri de gündeme getirdi. Dolgu maddelerinin damar sistemine ulaşması halinde emboli gibi hayati tehlikeye neden olabilecek komplikasyonların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Ubiribo vakasında ise İngiltere’deki adli inceleme, ölümcül pulmoner emboli ile Tayland’da gerçekleştirilen dolgu uygulaması arasında doğrudan bağlantı bulunduğu sonucunu ortaya koydu.

Kaynak: T24

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