Antalya ve Muğla'da Orman Yangını: Serik'te Enerji Düştü, Menteşe Alevlere Teslim!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen 2 ayrı yangın haberiyle güne başladı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Serik ve Muğla Menteşe’deki kritik bölgelere yönelik gerçekleştirilen havadan ve karadan müdahale operasyonlarının detaylarını paylaştı.

SERİK'TE TEHLİKELİ DAKİKALAR GERİDE KALDI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin gece boyu süren yoğun mesaisiyle dizginlendi. Orman dışı alanda başlayıp genişleyen alevlere 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 uzman personel müdahale etti. Bölgede güvenliği sağlamak adına jandarma ekiplerinin yanı sıra komando birlikleri de aktif olarak tedbir aldı ve yangın işçilerine destek verdi.

Günün ağarmasıyla birlikte hava araçlarının da rotasını bölgeye çevirmesi üzerine OGM, "Serik'teki yangının enerjisini düşürdük" açıklamasını yaptı.

MUĞLA MENTEŞE'DE RÜZGAR ALARMI

Antalya'dan iyi haber gelirken, bir diğer yangın alarmı Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede sert esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri alevlerin önünü kesmek için seferber oldu.

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada, her iki ildeki koordinasyonun en üst düzeyde sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her iki yangını da bir an evvel tamamen kontrol altına almak için yeşil vatanı koruyan ekiplerimizle havadan ve karadan mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA