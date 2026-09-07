14 Yıllık Takipsizlik Kalktı: Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Silivri'deki 10 Görevli Gözaltında, Bakan Gürlek Kritik Detayları Açıkladı

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tarihi bir dönüm noktası yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yeni soruşturma kapsamında dönemin cezaevi personeli olan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla kritik detayları kamuoyuyla paylaştı.

14 YILLIK TAKİPSİZLİK KARARI RESMEN KALDIRILDI

Kozinoğlu’nun koğuşunda rahatsızlanarak kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmesinin ardından başlayan ilk hukuki süreç, 10 Nisan 2012 tarihinde "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" (takipsizlik) verilerek kapatılmıştı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı mercek altına aldı. Başsavcılığın değerlendirmesi ışığında, Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla 14 yıllık takipsizlik kararı resmen kaldırıldı ve soruşturma sil baştan başlatıldı.

Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.



Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 7, 2026

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI GETİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ FETÖ FİRARİSİ

Yeniden açılan dosya kapsamında ilk iş olarak gizlilik kararı alındı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Bugün gelinen aşamada düğmeye basan ekipler, dönemin ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun hedefindeki 1 kişinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

'HİÇBİR DOSYANIN UNUTULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu vicdanını yaralayan dosyaların zaman aşımına bakılmaksızın incelendiğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz. Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA