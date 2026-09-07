Serhat Kılıç’ın Ölümünün Ardından Kız Arkadaşından Yürek Yakan Veda! 'Beni Hasretine Mahkum Ettin'

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Çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kılıç, kendisinden uzun süre haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından cumartesi günü evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümün ardından Kılıç için bugün saat 12.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirilecek. Ünlü oyuncunun yarın Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

KIZ ARKADAŞINDAN DUYGUSAL VEDA

Serhat Kılıç’ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan sevgilisi Özlem Esmergül, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Esmergül, Kılıç’a hitaben yayımladığı mesajda, “Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim. Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm… Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin...” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi