SDG Silahlarını Teslim Etmeye Başladı: 3 Günde 200 Milyon Dolarlık Sevkiyat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

PKK’nın Suriye uzantısı olarak faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) ile Suriye Hükümeti arasında varılan mutabakat doğrultusunda silah teslimatının 3-4 Eylül 2026 tarihlerinde başladığı belirtildi. Ayn el-Arab’da (Kobani) bin 170 Kalaşnikof tipi tüfeğin yanı sıra tank, top ve zırhlı araçların da Suriye ordusuna devredildiği aktarıldı.

SURİYE ORDUSUNUN ENVANTERİNE TANK VE ZIRHLI ARAÇLAR GİRDİ

Teslim edilen askeri araçlar arasında 30’dan fazla tank ve 50’den fazla zırhlı aracın bulunduğu, ABD tarafından sağlanan Humvee tipi yaklaşık 80 aracın da Suriye ordusunun envanterine girdiği kaydedildi. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, SDG’ye ulaştırılan silahların yalnızca ABD yardımlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, örgütün DEAŞ ve devrik Esad rejiminden aldığı silahların da önemli miktarda olduğunu ifade etti.

TESLİM EDİLEN SİLAHLARIN TAM ENVANTERİ HENÜZ YOK

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Suriyeli uzman Abdurrahman Dede, örgüte daha önce sağlanan İHA teknolojisi, dijital harp sistemleri, haberleşme altyapısı, uçaksavarlar ile stratejik silah ve mühimmatlara ilişkin kapsamlı bir çalışmanın henüz yapılmadığını söyledi. Rakka-Deyrizor operasyonu sırasında YPG/SDG’den ele geçirilen silah ve mühimmatın değerinin 500 milyon doları aştığını belirten Dede, teslim sürecinde şu ana kadar kapsamlı bir envanter yayımlanmadığını aktardı.

TESLİM EDİLEN SİLAHLARIN DEĞERİ 200 MİLYON DOLARI BULDU

Dede, 3 Eylül’den itibaren Suriye ordusuna tanklar, BTR tipi ve diğer zırhlı personel taşıyıcıları, Humvee tipi araçlar, kundak motorlu toplar, Ural ve diğer askeri kamyonlar, havan ve sahra topları, ağır makineli tüfekler, uçaksavarlar, mühimmat, yedek parçalar ve çeşitli ekipmanların devredildiğini belirtti. Teslim edilen silah ve araçların tahmini değerinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu ifade eden Dede, tüm unsurların devredilmesi halinde toplam tutarın 1 milyar dolar civarına ulaşabileceğini söyledi. Dede, tarafların süreci güven temelinde yürüttüğünü ancak SDG içerisinde teslimatlara karşı çıkan veya daha temkinli ilerlenmesini savunan grupların da bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

'NİHAİ KARAR VERMEK MÜMKÜN DEĞİL'

"Bazı dağların altında silah depoları olduğunu ve yine Irak ve Türkiye sınırlarında gizli depolar kazıldığı biliniyor. SDG’nin Kamışlı ve Ayn el-Arab (Kobani) dâhil tüm bölgelerle ilgili kesin bir envanter sunulmadı. Bu nedenle tek taraflı verilere bağlı olarak teslimatlar yürütülmekte. Ancak önümüzdeki günlerde Suriye makamları da kendi istihbari bilgilerini karşı tarafa iletecek. Kesin bir nihai rakam vermek mümkün değil."

'AYLARCA DEVAM EDEBİLİR'

SDG bileşeni Suvvar Rakka Grubu Komutanı Ebu İsa da teslimatların kısa sürede tamamlanmasının beklenmemesi gerektiğini söyleyen Dede, "SDG ve Suriye ordusu arasında süren teslim süreci aylarca devam edebilir. Örgüt içi farklı klikler var. Önümüzdeki günlerde belki bazı depolar patlatılacak. SDG’de hâlen Suriye’de yeni bir iç savaş hesabı yapan etkin konumda kişiler var. Ve tüm sürece muhalifler. Yeni bir silahlı örgüt ilan etmeleri de mümkün. Bu sebeple silah ve cephanelerin tamamının teslimi aylarca ve hatta yıllarca sürebilir" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi