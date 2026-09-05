Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Büyük Kulübün Başkanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un başkanları ile yönetim kurullarını İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Erdoğan, görüşmelerin ardından yaptığı paylaşımda Süper Lig’in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet ortamında devam etmesini temenni ederken, Türk kulüplerinin Avrupa’da elde edeceği başarıların ülkenin gurur kaynağı olacağına inandığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Büyük Kulübün Başkanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un başkanları ile yönetim kurullarını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimini ayrı ayrı ağırladı. Görüşmelerin ardından toplantılara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Büyük Kulübün Başkanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti - Resim : 1

ERDOĞAN’DAN SÜPER LİG MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dört büyük kulübün başkan ve yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti. Erdoğan, Süper Lig’in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet anlayışı içerisinde devam etmesi temennisinde bulunarak, Türk kulüplerinin Avrupa’da elde edeceği başarılarla ülkeye gurur yaşatacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Büyük Kulübün Başkanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti - Resim : 2

ERDOĞAN'DA AVRUPA HEDEFİ SÖZLERİ

Erdoğan paylaşımında, “Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig’imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa’da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Büyük Kulübün Başkanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor
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