Darp Görüntüleri Sonrası İlk Açıklama! Özlem Şanver, Berhan Şimşek’le Geçen 9,5 Yılı Anlattı

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde yer alan Berhan Şimşek, hayat arkadaşı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP’deki görevlerinden istifa etmişti. Şanver, kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından ilk kez konuşarak yaşadığı süreci anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP’ye dönmesinin ardından yönetiminde görev alan Berhan Şimşek’in 9,5 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Görüntülerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Şimşek’in hayat arkadaşı Şanver, maruz kaldığı şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Şanver, kamuoyuna yansıyan görüntülerin Haziran 2025’te kaydedildiğini söyledi.

'2021’DE DE ŞİDDETE UĞRADIM'

Berhan Şimşek’in daha önce yaptığı “Parmağıma bile değdirmedim” şeklindeki açıklamalara karşı çıkan Şanver, 2021 yılında da şiddete maruz kaldığını ve darp raporu alarak şikayetçi olduğunu ifade etti. Şiddet döngüsünden uzaklaşmak amacıyla ilişkiyi bitirmek istediğini ve Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kendisine bir ev tuttuğunu anlatan Şanver, Şimşek’in de ardından geldiğini belirtti. Şanver, o dönemi, “Düzelecek, edecek, özür dilerim dedi. Tekrar bir yere geldik. Ama öyle zannediyorsunuz maalesef” sözleriyle anlattı.

'NİYE AYRILMADIN?' ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Şanver, şu anda mahkeme kararı doğrultusunda Balıkesir’de bulunduğunu belirterek, çevresinden ve kamuoyundan gelen “Niye ayrılmadın?” yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Dışarıdan yapılan değerlendirmelerin yaşanan süreci tam olarak yansıtmadığını söyleyen Şanver, “Yaşayan, beni tabii bu konuyla ilgili yargılayanlar da oluyor. Yani ‘Niye o zaman ayrılmadın?’ İnanın içimde olmadan... Hayır, bu soruyu, bu değerlendirmeyi yapmak kimsenin hakkı değil. Niye ayrılmadım? E ayrılmadım, dayak mı yiyeyim yani? Ayrılmadım, şiddete mi uğrayayım? Biz öyle bir yerden bakamayız” ifadelerini kullandı.

9,5 YILLIK İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Beraberliklerinin 9,5 yıl sürdüğünü ve bazı siyasetçilerin de kendisini Şimşek’in eşi olarak bildiğini aktaran Şanver, ilişkisini uzun süre kamuoyundan uzak tuttuğunu söyledi. Şanver, aralarında bir sevgi bağı olduğunu düşündüğünü ancak bu konuda yanıldığını belirterek, “Öyle zannediyordum ama maalesef öyle olmuş olsaydı bugün benim hiçbir yerde onunla ilgili paylaştığım bir fotoğrafım yok bu 9,5 yıl içerisinde” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi