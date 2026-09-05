Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen sivil trafik denetimi, cinayet ve intihar vakasıyla sonlandı. Korsan taksi taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılan emekli başpolis Ekrem A., görevli trafik polisi Mehmet Ali Topatan'ı silahla vurarak şehit etti. Saldırgan Ekrem A., olayın hemen ardından aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde denetim faaliyetlerini sürdüren sivil trafik polisleri, şüphe üzerine Ekrem A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın korsan taksi olarak kullanıldığı tespit edildi ve sürücü hakkında yasal işlem başlatılarak aracın trafikten men edileceği bildirildi.

CEZAYI DUYUNCA SİLAHINA SARILDI

Aracının bağlanacağını öğrenen sürücü Ekrem A., belindeki silahı çıkardı. Sürücü, denetimi gerçekleştiren trafik polisi Mehmet Ali Topatan’a arkasından ateş açtı. Sırtından vurulan polis memuru kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Ekrem A. bu kez namluyu kendisine çevirerek tetiğe bastı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerinin yükselmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan ile intihar girişiminde bulunan Ekrem A., olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun çabasına rağmen trafik polisi Mehmet Ali Topatan kurtarılamayarak şehit düştü.

Kendini vuran ve 2026 yılında polislik mesleğinden emekli olduğu belirlenen Ekrem A. da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanılan feci olaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, trafik uygulaması sırasında korsan taksicilik yaptığı belirlenen araca işlem yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A. isimli şahıs emniyet ekiplerine ateş açmış ve Mehmet Ali Topatan isimli polisimizi ağır yaralamıştır. Saldırıyı düzenleyen şahıs, saldırının hemen ardından yanında taşıdığı silahla intihar etmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurumuz Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A. da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir."

Kaynak: DHA