İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var

İstanbul Bakırköy’de 6 katlı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Kısa sürede tüm binanın dış cephesini kaplayan alevlerin arasında mahsur kalan 7 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen ve yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde sabaha karşı bir otelde çıkan yangın, bölgede büyük hareketliliğe ve korkuya neden oldu.

ALEVLER KISA SÜREDE DIŞ CEPHEYİ KAPLADI

Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var - Resim : 1

CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var - Resim : 2

Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var - Resim : 3

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

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