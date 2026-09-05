Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi: Salt Çoğunluk Sağlanamadı, İşte Yeni Tarih

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinde 5 Ağustos'ta seçim yapıldı. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı.

SEÇİM 8 EYLÜL’E ERTELENDİ

Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti Üsküdar İl Başkanlığı’nın itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından seçimin yenilenmesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00’da toplandı. Yapılan oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim 8 Eylül Salı günü saat 09.00’a ertelendi.

İLK SEÇİMDE CHP’NİN ADAYI KAZANMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde CHP’den 28, Cumhur İttifakı’ndan ise 17 meclis üyesi oy kullanmıştı. 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 22 oy alarak Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçilmişti.

SARI'DAN KATILMAMA KARARI AÇIKLAMASI

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, gözaltında bulunan belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla CHP ve YENİ Parti grubu olarak seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Sarı, "Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu" dedi.

Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz.



Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026… — Müslim Sarı (@muslimsarichp) September 5, 2026

AK PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Oylamanın ardından bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar yapılmıştı. AK Parti Grubu, Meclis Divanı’na itiraz dilekçesi sunarken, konuyla ilgili iki ayrı suç duyurusunda da bulunmuştu. AK Parti’nin başvurusu üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi başkan vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

CHP’DEN AK PARTİ’YE 4 MECLİS ÜYESİ GEÇMİŞTİ

Süreç içerisinde CHP’li Meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti’ye katılmıştı. Bu değişiklikle birlikte Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı CHP 21, Cumhur İttifakı 21 olarak şekillendi. Bugünkü toplantıda salt çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle başkan vekili seçimi 8 Eylül’e ertelendi. Seçimin ertelenmesine ilişkin kararı Meclis Başkanı’nın verebildiği, sürecin valilik tarafından yürütülmediği belirtildi.

Kaynak: DHA