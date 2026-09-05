İran Basını Duyurdu: Hark Adası Çevresinde Patlama Sesleri Duyuldu

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İran'ın Fars Haber Ajansına göre yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu.

Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA