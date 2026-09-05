İran Basını Duyurdu: Hark Adası Çevresinde Patlama Sesleri Duyuldu

İran basınında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi’ndeki Hark Adası çevresinde birkaç patlama sesi duyuldu. Seslerin kaynağı henüz belirlenemezken, bölgede duman veya yangın görülmediği aktarıldı. İran Öğrenci Haber Ağı ise ABD’nin bölgede küçük bir petrol tankerine saldırdığını öne sürdü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran'ın Fars Haber Ajansına göre yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu.

Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
İran ABD
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Eski Bakan Denizolgun Dosyasında Dikkat Çeken Seyis Detayı! Çiftlikte Yaşanan O Saatleri Tek Tek Anlattı Eski Bakan Denizolgun Dosyasında Dikkat Çeken Seyis Detayı!
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Bakanlık ve Kamu Kurumlarında Kritik Görev Değişiklikleri Bakanlık ve Kamu Kurumlarında Kritik Görev Değişiklikleri
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Atama Kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti
Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu
İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var
Doku Ailesi Avukatının Talebi Üzerine... Sonel Hakkında Yeni Karar Doku Ailesi Avukatının Talebi Üzerine... Sonel Hakkında Yeni Karar
Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik Atandı Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik Atandı