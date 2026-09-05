Resmi Gazete’de Yayımlandı: Bakanlık ve Kamu Kurumlarında Kritik Görev Değişiklikleri

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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlarda çok sayıda görev değişikliği gerçekleştirildi.

DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA YENİ ATAMA

Karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alındı. Kaan’ın yerine Ahmet Bostancı atandı. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge de görevlerinden alındı.

ÇOK SAYIDA İL MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

İl müftülüklerinde yapılan atamalar kapsamında Bilecik’e Yusuf Dikmen, Tunceli’ye Fethullah Yavuz, Iğdır’a Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Kilis’e Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel, Karabük’e Mustafa Yavuz, Kocaeli’ye Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş getirildi. Bolu İl Müftülüğüne Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Giresun’a Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Hakkari’ye Recep Eren, Niğde’ye Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız, Kars’a Selami Aykul atandı. Nevşehir İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay, Gümüşhane’ye Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karaman’a Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, Isparta’ya Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli’ne Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aksaray’a Ali Efe getirildi. Zonguldak İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt’a Basri Bektaş, Konya’ya Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyarbakır’a Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan’a Selim Yazıcı atandı. Yalova İl Müftülüğüne Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize’ye Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Şanlıurfa’ya Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Van’a Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Bitlis’e Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin, Bartın’a Mehmet Çelebi getirildi. Aydın İl Müftülüğüne Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun’a Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Adana’ya Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Afyonkarahisar’a Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Burdur’a Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Sinop’a Mehmet Arslaner, Kütahya’ya ise Hasan İzmirli atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hüseyin Yalçın Çakar getirildi. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Celal Baz atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu getirilirken, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs yeniden atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ile Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevlerinden alındı. Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz atandı. Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne ise Çetin Tutaş getirildi.

MGK GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİ ATAMA

Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan görevden alındı. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığındaki Doğu Bölge Müdürlüğüne Cengiz Altaş atanırken, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Tuğgeneral Murat Yetiş getirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine ise Verda Gülsen Yaşar atandı.

Kaynak: AA