Eski Bakan Denizolgun Dosyasında Dikkat Çeken Seyis Detayı! Çiftlikte Yaşanan O Saatleri Tek Tek Anlattı

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2016 yılında yürütülen ilk soruşturmanın dosyasındaki ifadelere göre, Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 sıralarında İstanbul’un Beykoz ilçesindeki bir köyde bulunan çiftliğine geldi. Yaklaşık 2 saat at binen Denizolgun, ardından çiftlik evine geçti ve bir daha dışarı çıkmadı. O sırada çiftlikte yalnızca Denizolgun’un atlarının bakımını yapan Türkmenistan uyruklu seyis Rıfat Kadirov’un bulunduğu belirtildi. Kadirov, ertesi gün saat 20.00 sıralarında uzun süredir evden çıkmayan Denizolgun’un durumunu kontrol etmek için eve girdi.

KADİROV, DENİZOLGUN’U NASIL BULDUĞUNU ANLATTI

Kadirov’un ifadesine göre Denizolgun’u evin ikinci katındaki kanepede oturur halde, kendinden geçmiş ve ağzından kan gelirken buldu. Bunun üzerine Denizolgun’un şoförü Murat Bayrak’ı aradı. Bayrak, ev işlerinde yardımcı olarak çalışan Mehmet Soygel ile birlikte çiftliğe geldi. İkili daha sonra Denizolgun’un yeğeni Hilmi Tuna Kuriş’e ulaştı. Kuriş de çiftliğe Denizolgun’un özel doktoru olduğu belirtilen Nurettin Demirkol ile geldi. Polise ise olaydan yaklaşık 4 saat sonra haber verildi.

SEYİSİN 2016’DAKİ İFADESİ DOSYADA YER ALDI

Denizolgun’un ölümü üzerine dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kadirov’un ifadesi “şüpheli” sıfatıyla alındı. Kadirov, savcılıkta verdiği ifadede Denizolgun’u kanepede hareketsiz halde bulduğunu belirterek, “Denizolgun kanepede hareketsizdi. Oturur vaziyetteydi, hafif geri kaymıştı. Sağ elinden kontrol ettim, nabız yoktu. Korkudan yüzüne bakamadım” dedi. 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda “travmatik olmayan beyin kanaması” tespiti yer aldı. Bunun ardından savcılık 31 Ekim 2016’da ölümü “doğal ölüm” olarak değerlendirerek takipsizlik kararı verdi. Böylece soruşturmadaki tek şüpheli olan Kadirov hakkındaki işlem de sona erdi. Kadirov’un Denizolgun’u hayattayken gören son, öldükten sonra ise ilk gören kişi olduğu belirtildi.

KADİROV’UN TÜRKİYE’DEKİ GEÇMİŞİ

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre 1992 doğumlu Rıfat Kadirov, Türkiye’ye ilk resmi girişini 6 Şubat 2013’te Atatürk Havalimanı’ndan yaptı ve 15 Kasım 2013’te yine aynı havalimanından çıkış yaptı. Daha sonra Türkiye’ye yasal olmayan yollarla yeniden girdiği ve Denizolgun’un çiftliğinde çalışmaya başladığı aktarıldı. Soruşturma sırasında ülkede kaçak durumda olduğu tespit edilen Kadirov hakkında 19 Eylül 2016’da İstanbul Valiliği tarafından sınır dışı kararı verildi. Kararın ne zaman uygulandığının ise bilinmediği belirtildi. Kayıtlara göre Kadirov, 2020 yılında Kayseri’de yeniden ortaya çıktı. 25 Şubat 2020’de valilik tarafından idari gözetim altına alınan Kadirov’un gözetimi 23 Mart 2020’de, pandemi döneminde, sonlandırıldı. Kadirov’un son olarak 30 Ocak 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı ve hakkında 30 Ocak 2028’e kadar Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu kaydedildi.

DOKTOR DEMİRKOL TUTUKLANDI

Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında “yalan tanıklık” suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Demirkol’un 26 Ağustos’ta verdiği ifadede, 10 yıl önce yapılan acil ihbarın kim tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini söylediği belirtildi. Ancak 155 Acil Çağrı ihbarı çözüm tutanağında ihbarı yapan kişinin Demirkol olduğu ve görüşme sırasında “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm” ifadesini kullandığı kaydedildi. Demirkol’un 10 yıl önce operatöre, aile hekimi olduğu bir hastasının aniden hayatını kaybettiğini ve ağzından kan geldiğini söylediği, yıllar sonra verdiği tanık ifadesinde ise Denizolgun’un özel doktoru olmadığını, kendisini hastanede birkaç kez muayene ettiğini ve ağzında kan görmediğini öne sürdüğü aktarıldı.

ALİHAN KURİŞ DOSYASINDA 5 ŞİRKETE EL KOYMA KARARI

Öte yandan Alihan Kuriş hakkında yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında MASAK incelemesi de dosyaya girdi. İncelemede, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 5 şirket hakkında el koyma kararı alınırken, Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. İrfan Yılmaz’ın firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet