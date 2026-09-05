Doku Ailesi Avukatının Talebi Üzerine... Sonel Hakkında Yeni Karar
Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde Tunceli Valisi olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Tuncay Sonel’in X hesabı erişime engellendi.
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Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde Tunceli Valisi olarak görev yapan ve Doku soruşturması kapsamında tutuklana Tuncay Sonel’in X hesabına erişim engeli getirildi. Sonel’in X hesabı, platform tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre erişim engeli, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in Tunceli Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı başvurunun ardından getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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