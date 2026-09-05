Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.

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Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Sayıştay Savcısı Recep Çevik, Sayıştay Başsavcılığı görevine getirildi.

Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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