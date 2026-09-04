UEFA Açıkladı: Guendouzi ve Greenwood'un Cezaları Belli Oldu

UEFA, Matteo Guendouzi'ye 4 maç men cezası verdi. Bu 4 maçın 2'sinin bu sezon için geçerli olacağı, 2'sinin ise bir yıllık denetime tabi olacağı belirtildi. Mason Greenwood'a ise ertelemeli 1 maç men cezası verildi.

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UEFA Açıkladı: Guendouzi ve Greenwood'un Cezaları Belli Oldu
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Lyon-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve toplam 4 maç men cezası verdi. Bu cezanın 2 maçı kesin olarak uygulanırken, diğer 2 maçlık bölüm 1 yıllık denetim süresine tabi tutuldu.

Buna göre Guendouzi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı olan Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun kaçıracağı ikinci maç ise Aston Villa deplasmanı olacak.

GREENWOOD'A ERTELEMELİ CEZA

UEFA, Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve 1 maç men cezası verdi. Ancak 1 maçlık men cezası 1 yıllık denetim süresine tabi tutulduğu için Greenwood, Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE İTİRAZ EDECEK

Fenerbahçe, UEFA'nın Guendouzi ve Greenwood hakkında verdiği kararların ardından itiraz sürecini başlatacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Tahkim Kurulu'na gerekli başvuruların yapılacağını ve futbolcuların yanı sıra kulübün hak ve menfaatlerinin korunması için hukuki sürecin yürütüleceğini duyurdu.

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