Altın Yatırımcısı Şokta! ABD’den Gelen Kritik Veri Sonrası Çakıldı

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ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı istihdam raporu, küresel finans piyasalarında dengeleri değişirdi. Piyasalarda 85 bin kişilik bir artış beklenirken, ekonominin 162 bin yeni istihdam açıklaması resesyon korkularını tamamen sildi.

Temmuz ayında yaşanan ve piyasaları sarsan 23 bin kişilik istihdam düşüşü ise 21 bin kişilik düşüş olarak yukarı yönlü revize edildi. Rapordaki en olumlu sürpriz ise geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 7,8’e keskin bir gerileme göstermesi oldu.

FED’İN FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ ZIPLADI

Gelen bu güçlü veri seti, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısında agresif bir tutum sergileyeceği beklentilerini tırmandırdı. Veri öncesinde CME FedWatch göstergelerinde faiz artırım ihtimali yüzde 49 seviyesindeyken, raporun ardından tam 10 puanlık bir sıçramayla yüzde 59’a yükseldi. İstihdamın gücü, Fed'in enflasyonla mücadelede faiz silahını yeniden çekebileceğine dair şahin kanadın elini güçlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ FIRLADI, ONS ALTINDA 100 DOLARLIK ÇÖKÜŞ

Kritik veri ile birlikte uluslararası döviz ve emtia piyasalarında deprem etkisi yaşandı. Küresel piyasalarda ABD dolarının gücünü gösteren Dolar Endeksi (DXY), 99,015 seviyesinden 99,35 seviyesine fırladı. Güçlenen dolar ve artan faiz beklentileriyle ters korelasyona sahip olan emtia cephesinde ise sert bir satış dalgası baş gösterdi.

Veri öncesi 4 bin 470 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan ons altın fiyatı, saniyeler içinde 100 dolar birden değer kaybederek 4 bin 370 dolar seviyelerine kadar çakıldı.

İç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarının da bu küresel çöküşün ardından sert gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi