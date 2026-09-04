Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimine 2 gün kala CHP’li 4 meclis üyesi AK Parti’ye geçti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, meclis üyeleriyle toplantılar yaparak, "Kaybetmemek için herkes elini taşın altına koysun" çağrısında bulundu.

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Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası belediye seçimleri gerçekleştirildi. CHP’nin adayı seçimi kazanırken, AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından yeni seçim tarihi 5 Eylül Cumartesi olarak kararlaştırıldı. Seçime günler kala CHP’li 4 üye AK Parti’ye geçme kararı aldı.

4 üyenin AK Parti’ye geçmesiyle Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da değişti. Güncel gelişmelerin ardından CHP’nin 23, AK Parti’nin 18, MHP’nin ise 3 meclis üyesi bulunuyor. AK Parti ve MHP’nin toplam üye sayısı 21’e ulaştı.

KİMLER GEÇTİ?

Gazeteci Ferhat Murat, tv100 ekranlarında son dakika gelişmesini aktardı. Murat, "Şu an itibariyle Üsküdar'da CHP'li 4 Meclis üyesi AK Parti rozetini taktı" dedi. AK Parti’ye geçen isimler şöyle: Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Tahsin Usta ve Ayhan Aydın.

CHP ALARMA GEÇTİ

Öte yandan 5 Eylül’de gerçekleştirilecek Üsküdar Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekili seçimi için CHP’de teyakkuza geçildi. tv100 muhabiri Gül Gündüz’ün CHP’de yaşananlar hakkında aktardığı özel bilgiler şöyle: "Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP ilçe binası ve belediyede toplantılar yaptı. Yarın saat 11.00’de basın toplantısı yapacak. CHP’nin tavrını duyuracak. Müslim Sarı Üsküdar Meclis üyelerini uyardı. 'Kaybetmemek için herkes elini taşın altına koysun' dedi. Yarın basın toplantısında Üsküdar’ın kaybedilmemesi için herkese mesaj verecek."

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Kaynak: Haber Merkezi

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